В Индии началась рекламная кампания перед запуском телеканала RT

В сентябре на телеканале RT прошла премьера программы "Цена Империи", ведущим которой стал глава Комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Проект посвящён сложной и чувствительной для Индии теме: как британский колониализм изменил страну и как его последствия ощущаются сегодня.