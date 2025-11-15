Рейтинг@Mail.ru
15.11.2025

В Индии началась рекламная кампания перед запуском телеканала RT
12:36 15.11.2025
В Индии началась рекламная кампания перед запуском телеканала RT
В Индии началась рекламная кампания перед запуском телеканала RT
2025
в мире, индия, нью-дели
В мире, Индия, Нью-Дели
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабная рекламная кампания в преддверии запуска телеканала RT India стартовала в Индии, сообщили в RT.
Индии стартовала масштабная рекламная кампания в преддверии запуска RT. В Нью-Дели курсирует поезд - хроника российско-индийской дружбы: восемь тематических вагонов и восемь историй об общем пути обеих стран. В крупнейших городах - в аэропортах и ТЦ - людей с билбордов приветствует 5D-версия ведущей Рунджун Шармы", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Уточняется, что запуск RT India планируется до конца 2025 года.
В сентябре на телеканале RT прошла премьера программы "Цена Империи", ведущим которой стал глава Комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Проект посвящён сложной и чувствительной для Индии теме: как британский колониализм изменил страну и как его последствия ощущаются сегодня.
Афиша фестиваля RТ.Док: Время наших героев в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Абхазии пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"
В мире, Индия, Нью-Дели
 
 
