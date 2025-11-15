В Индии началась рекламная кампания перед запуском телеканала RT

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабная рекламная кампания в преддверии запуска телеканала RT India стартовала в Индии, сообщили в RT.
"В Индии стартовала масштабная рекламная кампания в преддверии запуска RT. В Нью-Дели курсирует поезд - хроника российско-индийской дружбы: восемь тематических вагонов и восемь историй об общем пути обеих стран. В крупнейших городах - в аэропортах и ТЦ - людей с билбордов приветствует 5D-версия ведущей Рунджун Шармы", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Уточняется, что запуск RT India планируется до конца 2025 года.
В сентябре на телеканале RT прошла премьера программы "Цена Империи", ведущим которой стал глава Комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Проект посвящён сложной и чувствительной для Индии теме: как британский колониализм изменил страну и как его последствия ощущаются сегодня.
