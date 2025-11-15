Индия хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявили в Минпромторге

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
Ранее власти штата заявили о намерении к 2047 году, когда будет отмечаться 100-летие независимости Индии, достичь объема экономики в 2,4 триллиона долларов. Учитывая, что экономика штата сейчас оценивается примерно в 180 миллиардов долларов, для достижения этой цели потребуется среднегодовые темпы роста в 15%.
"Что они делают для этого? Создают инфраструктуру, создают несколько индустриальных хабов. Сейчас на полях (саммита Конфедерации индийской промышленности – ред.) мы обсуждали хабы по авиационной промышленности в сфере гражданской авиации. Они приглашают Россию, у которой есть сильные компетенции в авиации", - заявил Груздев на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.
Он добавил, что власти штата реализуют большое количество программ с возможностью кооперации в сфере электроники, агропромышленного комплекса, переработки пищевых продуктов, туризма и логистики.
"Здесь, в Вишакхапатнаме, один из самых современных портов. Поэтому, со всех точек зрения, здесь сегодня создается экосистема динамичного внутреннего потребления и экспортно-ориентированной экономики", - отметил Груздев.
Груздев возглавлял российскую делегацию на саммите Конфедерации индийской промышленности. Организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, этот форум проходит в штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов).
