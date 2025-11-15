Индия хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявили в Минпромторге

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.

Ранее власти штата заявили о намерении к 2047 году, когда будет отмечаться 100-летие независимости Индии , достичь объема экономики в 2,4 триллиона долларов. Учитывая, что экономика штата сейчас оценивается примерно в 180 миллиардов долларов, для достижения этой цели потребуется среднегодовые темпы роста в 15%.

"Что они делают для этого? Создают инфраструктуру, создают несколько индустриальных хабов. Сейчас на полях (саммита Конфедерации индийской промышленности – ред.) мы обсуждали хабы по авиационной промышленности в сфере гражданской авиации. Они приглашают Россию , у которой есть сильные компетенции в авиации", - заявил Груздев на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.

Он добавил, что власти штата реализуют большое количество программ с возможностью кооперации в сфере электроники, агропромышленного комплекса, переработки пищевых продуктов, туризма и логистики.

"Здесь, в Вишакхапатнаме, один из самых современных портов. Поэтому, со всех точек зрения, здесь сегодня создается экосистема динамичного внутреннего потребления и экспортно-ориентированной экономики", - отметил Груздев.