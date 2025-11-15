Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне снова прогремели взрывы - РИА Новости, 15.11.2025
19:08 15.11.2025
В Херсоне снова прогремели взрывы
В Херсоне снова прогремели взрывы
Третья за день серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.11.2025
в мире, россия, херсон, херсонская область , валерий герасимов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Третья за день серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным "Общественного", в субботу в Херсоне уже дважды звучали взрывы.
"В Херсоне в третий раз слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
