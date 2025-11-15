Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 15.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 15.11.2025
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.11.2025
2025
херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсон
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
