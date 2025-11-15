Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН - РИА Новости, 15.11.2025
15:21 15.11.2025
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН - РИА Новости, 15.11.2025
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или... РИА Новости, 15.11.2025
экономика
россия
алексей сазанов
госдума рф
https://ria.ru/20251022/nds-2049939638.html
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053217204.html
https://ria.ru/20251111/minfin-2054101930.html
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН

Госдума одобрила поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.
Первоначальная редакция законопроекта предусматривала ряд налоговых новаций, в том числе снижение с 2026 года с 60 миллионов до 10 миллионов рублей порогового значения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. Данное изменение вносилось, чтобы не допустить распространения схем дробления.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении НДС
22 октября, 21:30
Бюджетный комитет поддержал ряд поправок правительства РФ к законопроекту, в том числе о постепенном снижении данного порога: с 2026 года - до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов.
"Здесь <…> предлагается установить поэтапный переход для плательщиков УСН на уплату НДС. То есть предлагается сначала 20 миллионов в 2026 году, в 2027 году – 15 миллионов, с 2028 года – 10 миллионов за предыдущий год", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Кроме того, в рамках поддержанных комитетом поправок освобождаются от налогообложения НДС подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. А из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.
Также "устанавливается возможность применять освобождение от НДС организациям, лишенным статуса региональных операторов до тех пор, пока они исполняют эти функции", отметил замминистра. А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5 и 7%.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
6 ноября, 16:14
"Кроме этого, для лиц, которые впервые становятся плательщиками НДС, предлагается предоставить право принять решение об отказе от применения пониженных ставок до истечения трехлетнего срока, если они впервые на них перешли", - сообщил Сазанов. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение, могли его изменить, пояснил он.
Поправками также сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, а организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов предоставляется возможность учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков
11 ноября, 09:50
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановГосдума РФ
 
 
