В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.

Первоначальная редакция законопроекта предусматривала ряд налоговых новаций, в том числе снижение с 2026 года с 60 миллионов до 10 миллионов рублей порогового значения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. Данное изменение вносилось, чтобы не допустить распространения схем дробления.

Бюджетный комитет поддержал ряд поправок правительства РФ к законопроекту, в том числе о постепенном снижении данного порога: с 2026 года - до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов.

"Здесь <…> предлагается установить поэтапный переход для плательщиков УСН на уплату НДС. То есть предлагается сначала 20 миллионов в 2026 году, в 2027 году – 15 миллионов, с 2028 года – 10 миллионов за предыдущий год", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов

Кроме того, в рамках поддержанных комитетом поправок освобождаются от налогообложения НДС подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. А из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Также "устанавливается возможность применять освобождение от НДС организациям, лишенным статуса региональных операторов до тех пор, пока они исполняют эти функции", отметил замминистра. А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5 и 7%.

"Кроме этого, для лиц, которые впервые становятся плательщиками НДС, предлагается предоставить право принять решение об отказе от применения пониженных ставок до истечения трехлетнего срока, если они впервые на них перешли", - сообщил Сазанов. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение, могли его изменить, пояснил он.