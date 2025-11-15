В ГД предложили ввести унифицированную пачку для сигарет

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий рассказал, как должна выглядеть унифицированная пачка. Он отметил, что на ней нужно увеличить размер наносимых предупреждений о вреде курения до 65% (или более) площади как лицевой, так и обратной стороны пачки, сделать пачки одинакового цвета, наносить все надписи, кроме предупреждений о вреде курения, прописными буквами белого цвета.