В ГД предложили ввести унифицированную пачку для сигарет - РИА Новости, 15.11.2025
01:07 15.11.2025
В ГД предложили ввести унифицированную пачку для сигарет
В ГД предложили ввести унифицированную пачку для сигарет
россия
султан хамзаев
госдума рф
россия
россия, султан хамзаев, госдума рф
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В ГД предложили ввести унифицированную пачку для сигарет

Депутат Хамзаев предложил ввести унифицированную пачку для сигарет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет", - сказано в обращении депутата.
Парламентарий рассказал, как должна выглядеть унифицированная пачка. Он отметил, что на ней нужно увеличить размер наносимых предупреждений о вреде курения до 65% (или более) площади как лицевой, так и обратной стороны пачки, сделать пачки одинакового цвета, наносить все надписи, кроме предупреждений о вреде курения, прописными буквами белого цвета.
Также Хамзаев предложил ввести запрет на нанесение на упаковку товарных знаков.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам детально изучить предлагаемую меру, а также представить позицию ведомства относительно возможной стандартизации упаковки сигарет", - сказано в обращении.
Госдума в ближайшее время обсудит подходы к запрету вейпов
Госдума в ближайшее время обсудит подходы к запрету вейпов
7 ноября, 17:10
 
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
 
 
