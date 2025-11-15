https://ria.ru/20251115/gosduma-2055104351.html
В ГД предложили ввести унифицированную пачку для сигарет
россия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России
марок сигарет", - сказано в обращении депутата.
Парламентарий рассказал, как должна выглядеть унифицированная пачка. Он отметил, что на ней нужно увеличить размер наносимых предупреждений о вреде курения до 65% (или более) площади как лицевой, так и обратной стороны пачки, сделать пачки одинакового цвета, наносить все надписи, кроме предупреждений о вреде курения, прописными буквами белого цвета.
Также Хамзаев
предложил ввести запрет на нанесение на упаковку товарных знаков.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам детально изучить предлагаемую меру, а также представить позицию ведомства относительно возможной стандартизации упаковки сигарет", - сказано в обращении.