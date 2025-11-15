В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атак ВСУ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атак ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Удары беспилотников ВСУ по региону продолжаются. За медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения. От предложенной госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в Шебекинском округе в селе Муром от детонации FPV-дрона повреждены крыши, окна и входные группы двух частных домов. В селе Мешковое в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировано. Также в селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — транспортное средство получило повреждения.
Информация о последствиях уточняется.
