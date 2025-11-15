Рейтинг@Mail.ru
Премьер Баварии выступил за пересмотр энергетической политики Германии
15:57 15.11.2025 (обновлено: 16:19 15.11.2025)
Премьер Баварии выступил за пересмотр энергетической политики Германии
Премьер Баварии выступил за пересмотр энергетической политики Германии
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за пересмотр энергетической политики Германии и строительство... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:57:00+03:00
2025-11-15T16:19:00+03:00
Премьер Баварии выступил за пересмотр энергетической политики Германии

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер
© Getty Images / picture alliance
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за пересмотр энергетической политики Германии и строительство мини-реакторов.
"Речь идёт не о строительстве больших реакторов, как это было раньше. Я говорю о небольших интеллектуальных реакторах, подобных тем, которые уже существуют в Канаде. Работа над этим ведется в Швейцарии и других странах Европы. Эти мини-реакторы не нуждаются в таких субсидиях, которые требовались раньше", - заявил Зёдер интервью газете Welt am Sonntag.
По его словам, решение проблем энергетической политики Германия охотно переносит за границу.
"То, что делает Германия, просто нечестно: мы покупаем фрекинговый газ в США, но не хотим добывать газ у нас. Мы покупаем ядерную энергию во Франции и Чехии, но отказываемся от ядерной энергетики у себя. Мы покупаем редкоземельные элементы за границей, но отказываемся добывать их в Германии. Если мы не изменим эту стратегию, мы окончательно попадем в зависимое положение", - добавил Зёдер.
Премьер Баварии также выступил за то, чтобы серьезно рассмотреть вопрос о целесообразности добычи редкоземельных элементов в Германии.
В 2011 году правительство Германии приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Энергетическая справедливость как новая идея мирового развития
12 ноября, 08:00
 
