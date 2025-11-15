"Точка напряжения": в Британии сообщили о скандале между Мерцем и Зеленским

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дискуссия о наплыве в Германию молодых украинцев вызвала ссору между Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет британская газета The Telegraph

"Однако еще одним последствием (Решения Зеленского . — Прим. Ред.) стал всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в Германию , что создало редкую точку напряжения между Мерцем и Зеленским", — говорится в материале.

Издание отмечает, что на канцлера давит общественное мнение в стране, ему надо убедить немцев в том, что он может держать миграцию под контролем.

В четверг Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам канцлера, он призвал главу киевского режима принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.

В среду в рамках заседания кабмина ФРГ было достигнуто соглашение о том, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

По данным правительства ФРГ, с 1 апреля 2025 года в Германию прибыли 83 тысячи 640 украинцев. Теоретически все они подпадают под действие новых правил. Однако правительство не располагает информацией о том, сколько из них уже успели стать получателями пособия Bürgergeld или нашли работу.

До сих пор украинцы могли рассчитывать в Германии на пособие Bürgergeld в 563 евро в месяц на человека, а также оплату арендованной квартиры, отопления и обязательной медстраховки. Напротив, обычные беженцы получают в ФРГ только 441 евро в месяц, а также могут рассчитывать на ограниченную медицинскую помощь.