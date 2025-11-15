Рейтинг@Mail.ru
АдГ рассмотрит возможность сотрудничества с БРИКС в энергетике - РИА Новости, 15.11.2025
19:14 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/germanija-2055207005.html
АдГ рассмотрит возможность сотрудничества с БРИКС в энергетике
в мире, европа, штеффен котре, брикс
В мире, Европа, Штеффен Котре, БРИКС
АдГ рассмотрит возможность сотрудничества с БРИКС в энергетике

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 15 ноября – РИА Новости. Представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) рассматривают возможность сотрудничества со странами БРИКС в энергетической сфере, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии Штеффен Котре.
"Одна из причин моего присутствия здесь – это желание познакомиться с представителями стран БРИКС. Мы обсудили некоторые позиции по этому вопросу (энергетическое сотрудничество – ред.). Это позитивный процесс. Будет ли это иметь какие-то результаты - это уже другой разговор. Основная задача сейчас - просто познакомиться", - отметил Котре на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
На федеральной территории Сириус 15 ноября прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вагенкнехт призвала закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС
8 апреля, 15:29
 
В миреЕвропаШтеффен КотреБРИКС
 
 
