АдГ рассмотрит возможность сотрудничества с БРИКС в энергетике
АдГ рассмотрит возможность сотрудничества с БРИКС в энергетике - РИА Новости, 15.11.2025
АдГ рассмотрит возможность сотрудничества с БРИКС в энергетике
Представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) рассматривают возможность сотрудничества со странами БРИКС в энергетической сфере, заявил РИА Новости
европа
СИРИУС, 15 ноября – РИА Новости. Представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) рассматривают возможность сотрудничества со странами БРИКС в энергетической сфере, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии Штеффен Котре.
"Одна из причин моего присутствия здесь – это желание познакомиться с представителями стран БРИКС. Мы обсудили некоторые позиции по этому вопросу (энергетическое сотрудничество – ред.). Это позитивный процесс. Будет ли это иметь какие-то результаты - это уже другой разговор. Основная задача сейчас - просто познакомиться", - отметил Котре на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
На федеральной территории Сириус 15 ноября прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.