В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сбербанк нужно включить в приоритетном порядке в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, заявила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

"Поддержка Сбера ответила, что они пытаются попасть в "белый" список, но сроков пока нет. Думаю, что крупнейший российский банк нужно включить в приоритетном порядке — в интересах миллионов наших граждан", - написала она в своем Telegram-канале.

В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.