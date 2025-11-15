https://ria.ru/20251115/gd-2055148783.html
В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сбербанк нужно включить в приоритетном порядке в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, заявила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
"Поддержка Сбера ответила, что они пытаются попасть в "белый" список, но сроков пока нет. Думаю, что крупнейший российский банк нужно включить в приоритетном порядке — в интересах миллионов наших граждан", - написала она в своем Telegram-канале.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры РФ
включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon
и Wildberries
, сервисы "Яндекса
", "Дзен", Rutube
, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн
", Мегафон
", МТС
, "Ростелеком
", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы
, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры
, правительств субъектов РФ), "Почты России
", Альфа-банка
, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК
, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД
и туристического портала "Туту.ру
", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.