Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список" - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/gd-2055148783.html
В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список"
В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список" - РИА Новости, 15.11.2025
В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список"
Сбербанк нужно включить в приоритетном порядке в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, заявила депутат... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:15:00+03:00
2025-11-15T11:15:00+03:00
технологии
россия
сардана авксентьева
госдума рф
сбербанк россии
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg
https://ria.ru/20251114/tsifry-2055063178.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7597b6d874fa6d5b79e06eeb0523c19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сардана авксентьева, госдума рф, сбербанк россии, ozon
Технологии, Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Сбербанк России, Ozon
В Госдуме призвали включить Сбербанк в "белый список"

Авксентьева призвала включить Сбербанк в белый список сервисов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сбербанк нужно включить в приоритетном порядке в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, заявила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
"Поддержка Сбера ответила, что они пытаются попасть в "белый" список, но сроков пока нет. Думаю, что крупнейший российский банк нужно включить в приоритетном порядке — в интересах миллионов наших граждан", - написала она в своем Telegram-канале.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минцифры дополнило белый список сайтов
Вчера, 18:34
 
ТехнологииРоссияСардана АвксентьеваГосдума РФСбербанк РоссииOzon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала