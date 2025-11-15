Рейтинг@Mail.ru
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
09:20 15.11.2025 (обновлено: 10:09 15.11.2025)
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям

Цех розлива
Цех розлива
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Госдуме обсуждают введение ограничений на продажу детям продукции, имитирующей алкоголь, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", — написал он.
Как отметил Володин, в последние годы наблюдается рост продаж таких напитков и покупают их не только взрослые люди. Так, около шести процентов детей покупают безалкогольное пиво и вино в возрасте десяти-тринадцати лет и порядка 21 процента — в шестнадцать-семнадцать лет.
По оценкам врачей, употребление такой продукции приводит к формированию пристрастия к специфическому вкусу алкоголя и нездорового интереса к нему, который может перерасти во вредную привычку.
Это плохо влияет на психику несовершеннолетних и несет опасность для их здоровья, резюмировал спикер Госдумы.
