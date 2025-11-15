Рейтинг@Mail.ru
СМИ: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части
02:03 15.11.2025
СМИ: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части
СМИ: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части
Военные США рассматривают план по разделению сектора Газа на две части, одна из которых будет контролироваться израильскими военнослужащими и международными... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T02:03:00+03:00
2025-11-15T02:03:00+03:00
в мире
сша
израиль
палестина
сша
израиль
палестина
в мире, сша, израиль, палестина
В мире, США, Израиль, Палестина
СМИ: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части

Guardian: план США подразумевает разделение сектора Газы на две части

© AP Photo / Emilio MorenattiИзраильские военные на границе с сектором Газа
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Израильские военные на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Военные США рассматривают план по разделению сектора Газа на две части, одна из которых будет контролироваться израильскими военнослужащими и международными силами и подлежит восстановлению, а другая останется в руинах, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документы по военному планированию и осведомленные источники.
"США планируют в долгосрочной перспективе разделить сектор Газа на "зеленую зону" под контролем Израиля и международных сил, где начнутся восстановительные работы, и "красную зону", которая останется в руинах", - говорится в сообщении газеты.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
13 ноября, 22:28
По информации Guardian, почти всё население Палестины было переселено в "красную зону", восстановление которой не планируется.
Восстановление "зеленой зоны" сектора Газа, как сообщается, рассматривается военными стратегами США как часть "туманного" плана по воссоединению Газы. По их задумке, реконструкция должна убедить палестинское гражданское население вернуться в те части Газы, которые будут находиться под контролем Израиля.
Издание отмечает, что Израиль впоследствии рассмотрит возможность вывода войск, когда будет обеспечена международная безопасность. Конкретных сроков при этом не приводится.
Guardian добавляет со ссылкой на документы, что ранее в ноябре региональное командование Центрального командования вооруженных сил США разработало планы по включению европейских сил, включая сотни британских, французских и немецких военнослужащих, в основу международных стабилизирующих сил в Газе. В их число входят до 1500 пехотинцев из Великобритании, обладающих опытом, в том числе по обезвреживанию взрывных устройств и военной медицине, а также до 1000 французских военнослужащих для обеспечения разминирования дорог и обеспечения безопасности. По словам издания, США также хотели привлечь военнослужащих из Германии, Нидерландов и стран Северной Европы для обеспечения полевых госпиталей, логистики и разведки.
Неназванный американский чиновник, комментируя планы по силам в Газе, добавил газете, что Вашингтон не рассчитывает, что европейцы составят "ядро" контингента.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким
13 ноября, 01:05
 
В миреСШАИзраильПалестина
 
 
