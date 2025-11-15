В постпредстве России при ООН рассказали о своем проекте резолюции по Газе

ООН, 15 ноя - РИА Новости. РФ была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции Совбеза ООН по Газе, заявили в российской миссии при организации.

"Резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования. К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи РФ была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа", - говорится в заявлении постпредства.

В миссии отметили, что идея проекта состоит в том, "чтобы СБ имел возможность определить конкретные модальности развертывания миротворческого контингента и администрации на территории сектора, которые соответствовали бы общепризнанным международно-правовым стандартам и способствовали прекращению насилия и устойчивой стабилизации".

В этой связи, подчеркнули в постпредстве, документ предусматривает поручение Генсеку ООН подготовить доклад Совету с "опциями по выполнению соответствующих положений плана американского президента" Дональда Трампа.