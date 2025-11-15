В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новые правила о выплате пособий беженцам с Украины в Германии вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом, сообщает газета Новые правила о выплате пособий беженцам с Украины в Германии вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

В среду в рамках заседания кабмина ФРГ было достигнуто соглашение о том, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

"По информации Bild , новое правило (о выплате пособий - ред.) вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года. Однако уже принятые решения по выплате пособия будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат", - пишет газета.

Как сообщил изданию один из участников переговоров в правящей коалиции по этому вопросу, дата 1 апреля 2025 года стала компромиссной.

"Это была первая возможная дата в прошлом", - сказал он.

По данным Bild, на дате настояла парламентская фракция ХДС/ХСС . Таким способом там рассчитывают сократить число получателей пособия Bürgergeld среди недавно прибывших в Германию беженцев с Украины

По данным правительства ФРГ, с 1 апреля 2025 года в Германию прибыли 83 тысячи 640 украинцев. Теоретически все они подпадают под действие новых правил. Однако правительство не располагает информацией о том, сколько из них уже успели стать получателями пособия Bürgergeld или нашли работу.

До сих пор украинцы могли рассчитывать в Германии на пособие Bürgergeld в 563 евро в месяц на человека, а также оплату арендованной квартиры, отопления и обязательной медстраховки. Напротив, обычные беженцы получают в ФРГ только 441 евро в месяц, а также могут рассчитывать на ограниченную медицинскую помощь.

После того, как новые нормы вступят в силу, у украинских беженцев, начавших лечение в немецких медучреждениях в качестве получателей Bürgergeld останется возможность его завершить, отмечает Bild.

Издание также напоминает, что выплату Bürgergeld осуществляет в Германии федеральное правительство, а пособия для беженцев — земли и муниципалитеты.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства.

Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.