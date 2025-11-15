Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild - РИА Новости, 15.11.2025
00:01 15.11.2025
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild - РИА Новости, 15.11.2025
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild
Новые правила о выплате пособий беженцам с Украины в Германии вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом, сообщает газета Bild со ссылкой РИА Новости, 15.11.2025
в мире
германия
украина
фридрих мерц
bild
хдс/хсс
германия
украина
в мире, германия, украина, фридрих мерц, bild, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Bild, ХДС/ХСС
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild

Bild: новые правила выплаты пособий беженцам с Украины вступят в силу 1 июля

© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новые правила о выплате пособий беженцам с Украины в Германии вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать задним числом, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.
В среду в рамках заседания кабмина ФРГ было достигнуто соглашение о том, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
Вчера, 21:39
"По информации Bild, новое правило (о выплате пособий - ред.) вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года. Однако уже принятые решения по выплате пособия будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат", - пишет газета.
Как сообщил изданию один из участников переговоров в правящей коалиции по этому вопросу, дата 1 апреля 2025 года стала компромиссной.
"Это была первая возможная дата в прошлом", - сказал он.
По данным Bild, на дате настояла парламентская фракция ХДС/ХСС. Таким способом там рассчитывают сократить число получателей пособия Bürgergeld среди недавно прибывших в Германию беженцев с Украины.
По данным правительства ФРГ, с 1 апреля 2025 года в Германию прибыли 83 тысячи 640 украинцев. Теоретически все они подпадают под действие новых правил. Однако правительство не располагает информацией о том, сколько из них уже успели стать получателями пособия Bürgergeld или нашли работу.
До сих пор украинцы могли рассчитывать в Германии на пособие Bürgergeld в 563 евро в месяц на человека, а также оплату арендованной квартиры, отопления и обязательной медстраховки. Напротив, обычные беженцы получают в ФРГ только 441 евро в месяц, а также могут рассчитывать на ограниченную медицинскую помощь.
После того, как новые нормы вступят в силу, у украинских беженцев, начавших лечение в немецких медучреждениях в качестве получателей Bürgergeld останется возможность его завершить, отмечает Bild.
Издание также напоминает, что выплату Bürgergeld осуществляет в Германии федеральное правительство, а пособия для беженцев — земли и муниципалитеты.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства.
Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Германии пообещали сделать выводы по коррупционному скандалу на Украине
12 ноября, 18:41
 
В миреГерманияУкраинаФридрих МерцBildХДС/ХСС
 
 
