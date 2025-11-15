Рейтинг@Mail.ru
20:22 15.11.2025 (обновлено: 20:36 15.11.2025)
Во Франции началась многотысячная манифестация виноградарей
Во Франции началась многотысячная манифестация виноградарей
в мире, франция, безье
В мире, Франция, Безье
Во Франции началась многотысячная манифестация виноградарей

Тысячи виноградарей вышли на манифестацию на юге Франции из-за кризиса в отрасли

© Midi Libre Béziers/XМанифестация виноградарей во Франции
Манифестация виноградарей во Франции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Midi Libre Béziers/X
Манифестация виноградарей во Франции
ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Более семи тысяч виноградарей вышли на манифестацию в городе Безье на юге Франции на фоне кризиса отрасли и сопутствующих убытков, сообщает в субботу газета Midi Libre со ссылкой на данные профсоюза FDSEA.
Ранее Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) сообщила, что, по ее прогнозам, производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.
Протест фермеров во Франции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Во Франции фермеры вышли на протесты
16 мая, 11:41
«
"Виноградари, съехавшиеся со всего региона Окситания, вышли на крупную манифестацию на фоне трудностей, с которыми сталкивается отрасль… FDSEA сообщил о семи тысячах участников", - говорится в статье.
При этом, по данным префектуры департамента, к акции присоединились четыре тысячи человек, сообщает Midi Libre. Для обеспечения безопасности были задействованы 700 правоохранителей.
Целью манифестации является привлечь внимание властей к серьезности ситуации, в которой оказались винодельческие регионы Франции, пишет газета. Виноградари жалуются на рост затрат на производство, в то время как цены на вино остаются на прежнем уровне, из-за чего они несут убытки. Ситуацию усугубляют строгие ограничения в области сельского хозяйства и сильная жара в летний сезон, приводящая к засухе и гибели урожая.
Префект департамента Франсуа-Ксавье Лош встретится позднее с представителями виноградарей, сообщает издание.
Летом Франция столкнулась с аномальной жарой, которая охватила почти половину страны и отличалась продолжительностью и интенсивностью. Метеостанции на юге фиксировали десятки рекордов, столбики термометров поднимались выше 40 градусов по Цельсию. Жара спровоцировала многочисленные пожары, один из которых охватил более 16 тысяч гектаров и стал крупнейшим за десятилетия.
Винные бочки - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года
15 апреля, 22:12
 
В мире Франция Безье
 
 
