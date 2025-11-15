Во Франции виноградарям запретили использовать тракторы в ходе акции

ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Власти французского департамента Эро на юге страны запретили виноградарям, которые планируют выйти в субботу на крупную манифестацию на фоне кризиса, задействовать в ходе акции тракторы и другую сельскохозяйственную технику из-за опасения беспорядков, говорится в заявлении префектуры.

Ожидается, что тысячи виноградарей выйдут на манифестацию в городе Безье на фоне убытков, связанных с отсутствием мер поддержки со стороны властей и с сильной жарой. Ранее Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) сообщила, что, по ее прогнозам, производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.

"Префект Эро Франсуа-Ксавье Лош решил… принять следующие административные меры 15 ноября 2025 года: любое движение и стоянка тракторов и другой сельскохозяйственной техники без законных оснований, связанных с сельскохозяйственными работами, запрещены в Безье с 8 до 20 часов", - говорится в сообщении префектуры департамента в соцсети X.

Помимо этого, протестующим будет запрещено носить, перевозить и использовать легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнику и фейерверки, сообщили власти.

Такие меры были приняты, чтобы "предотвратить риски нарушения общественного порядка и обеспечить лучший уровень безопасности людей и имущества в ходе манифестации", сказано в заявлении.