Во Франции виноградарям запретили использовать тракторы в ходе акции
11:55 15.11.2025 (обновлено: 14:05 15.11.2025)
Во Франции виноградарям запретили использовать тракторы в ходе акции
в мире
безье
франция
безье
франция
Во Франции виноградарям запретили использовать тракторы в ходе акции

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinАкция протеста фермеров во Франции
Акция протеста фермеров во Франции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Акция протеста фермеров во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Власти французского департамента Эро на юге страны запретили виноградарям, которые планируют выйти в субботу на крупную манифестацию на фоне кризиса, задействовать в ходе акции тракторы и другую сельскохозяйственную технику из-за опасения беспорядков, говорится в заявлении префектуры.
Ожидается, что тысячи виноградарей выйдут на манифестацию в городе Безье на фоне убытков, связанных с отсутствием мер поддержки со стороны властей и с сильной жарой. Ранее Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) сообщила, что, по ее прогнозам, производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.
"Префект Эро Франсуа-Ксавье Лош решил… принять следующие административные меры 15 ноября 2025 года: любое движение и стоянка тракторов и другой сельскохозяйственной техники без законных оснований, связанных с сельскохозяйственными работами, запрещены в Безье с 8 до 20 часов", - говорится в сообщении префектуры департамента в соцсети X.
Помимо этого, протестующим будет запрещено носить, перевозить и использовать легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнику и фейерверки, сообщили власти.
Такие меры были приняты, чтобы "предотвратить риски нарушения общественного порядка и обеспечить лучший уровень безопасности людей и имущества в ходе манифестации", сказано в заявлении.
Летом Франция столкнулась с аномальной жарой, которая охватила почти половину страны и отличалась продолжительностью и интенсивностью. Метеостанции на юге фиксировали десятки рекордов, столбики термометров поднимались выше 40 градусов по Цельсию. Жара спровоцировала многочисленные пожары, один из которых охватил более 16 тысяч гектаров и стал крупнейшим за десятилетия.
