ФНС заблокировала счета компании, учредителем которой был Дудь* - РИА Новости, 15.11.2025
13:37 15.11.2025
ФНС заблокировала счета компании, учредителем которой был Дудь*
ФНС заблокировала счета компании, учредителем которой был Дудь*
Счета компании "Рейкьявик", учредителем которой числился блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом), заблокировала налоговая, следует из данных системы проверки РИА Новости, 15.11.2025
экономика, россия, андрей лялин, александр кочетков, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Андрей Лялин, Александр Кочетков, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
© РИА Новости / Александр ВильфЮрий Дудь*
Юрий Дудь*. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Счета компании "Рейкьявик", учредителем которой числился блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом), заблокировала налоговая, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
"В отношении данной организации ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам. Приостановление операций по счетам означает частичное или полное прекращение банком расходных операций (ст. 76 НК РФ). Рекомендуем проверить, что данное решение не было отменено", - говорится в карточке компании.
Согласно карточке фирмы, сейчас ООО "Рейкьявик" находится в стадии ликвидации - с 20 марта этого года. При этом среди учредителей компании ранее значился блогер Дудь*, сейчас по 50% организации принадлежит Андрею Лялину и Александру Кочеткову.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Защита блогера Дудя* обжалует приговор
ЭкономикаРоссияАндрей ЛялинАлександр КочетковФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
