ФНС заблокировала счета компании, учредителем которой был Дудь*
Счета компании "Рейкьявик", учредителем которой числился блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом), заблокировала налоговая, следует из данных системы проверки РИА Новости, 15.11.2025
