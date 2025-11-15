Балтийский флот провел учения по противодействию диверсионным угрозам

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота (БФ) прошли учения по противодействию диверсионным угрозам, сообщила пресс-служба Балтийского Флота.

"В рамках обеспечения безопасности военной инфраструктуры в Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота состоялась комплексная тренировка подразделений охраны и обороны. Целью мероприятия являлась отработка действий по обнаружению, блокированию и нейтрализации условных диверсионных групп противника", - говорится в сообщении пресс-службы БФ.

Военнослужащие, действуя в составе специализированных боевых групп, оперативно выдвинулись к предполагаемому месту прорыва условных диверсантов, уточнили в пресс-службе.

"В ходе тренировки были детально отработаны тактические приемы блокирования и нейтрализации несанкционированного проникновения на объекты военной инфраструктуры флотского объединения", - добавили в пресс-службе БФ.