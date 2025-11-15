Балтийский флот провел учения по противодействию диверсионным угрозам

https://ria.ru/20251115/flot-2055152045.html
В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота (БФ) прошли учения по противодействию диверсионным угрозам, сообщила пресс-служба Балтийского Флота. РИА Новости, 15.11.2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота (БФ) прошли учения по противодействию диверсионным угрозам, сообщила пресс-служба Балтийского Флота.
"В рамках обеспечения безопасности военной инфраструктуры в Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота состоялась комплексная тренировка подразделений охраны и обороны. Целью мероприятия являлась отработка действий по обнаружению, блокированию и нейтрализации условных диверсионных групп противника", - говорится в сообщении пресс-службы БФ.
Военнослужащие, действуя в составе специализированных боевых групп, оперативно выдвинулись к предполагаемому месту прорыва условных диверсантов, уточнили в пресс-службе.
"В ходе тренировки были детально отработаны тактические приемы блокирования и нейтрализации несанкционированного проникновения на объекты военной инфраструктуры флотского объединения", - добавили в пресс-службе БФ.
Особое внимание уделялось отработке навыков противодействия диверсионным группам, включая применение специальных средств и тактических приемов. Военнослужащие также совершенствовали навыки эвакуации условных пострадавших, проведения инженерной разведки и выполнения задач радиационной и химической разведки в зонах ответственности, отметили в пресс-службе Балтийского флота.