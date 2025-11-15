Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал встречу с Медведевым важной и интересной - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/evroparlament-2055162037.html
Евродепутат назвал встречу с Медведевым важной и интересной
Евродепутат назвал встречу с Медведевым важной и интересной - РИА Новости, 15.11.2025
Евродепутат назвал встречу с Медведевым важной и интересной
Встреча европейских депутатов с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым была важной и интересной, заявил РИА Новости член Европейского парламента от РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:55:00+03:00
2025-11-15T12:55:00+03:00
в мире
россия
краснодарский край
дмитрий медведев
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251114/medvedev-2055082371.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, краснодарский край, дмитрий медведев, брикс
В мире, Россия, Краснодарский край, Дмитрий Медведев, БРИКС
Евродепутат назвал встречу с Медведевым важной и интересной

Блага назвал встречу европейских депутатов с Медведевым важной и интересной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Встреча европейских депутатов с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым была важной и интересной, заявил РИА Новости член Европейского парламента от Словацкой Республики Любаш Блага.
"Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников. Была дружественная обстановка. Мы говорили о БРИКС и политике в целом", - заявил он.
14 ноября в Краснодарском крае на федеральной территории "Сириус" под руководством Медведева прошло второе заседание Постоянного комитета Движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!". Участники мероприятия обсудили вопросы противодействия практикам электорального неоколониализма.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
Вчера, 21:03
 
В миреРоссияКраснодарский крайДмитрий МедведевБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала