13:00 15.11.2025
Де Голль назвал проект о федеративном союзе Европы большой ложью
Де Голль назвал проект о федеративном союзе Европы большой ложью
Де Голль назвал проект о федеративном союзе Европы большой ложью

Пьер де Голль назвал федеративный союз Европы большой ложью и провалом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Европейский проект о федеративном союзе оказался большой ложью и провалом, заявил президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
"Европа больна. И федеративный союз Европы - это провал и большая ложь. Во главе этого европейская комиссия, с ее либертарианской идеологией и своими директивами", - отметил он в ходе вступительного слова на церемонии открытия симпозиума "БРИКС-Европа".
По его словам, федеративная Европа создает "собственную историю, отвергает духовность, веру, свободу самовыражения".
Политик также отметил роль Европы и НАТО в "разжигании войны на Украине".
"Мы должны объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы не разжигать данную ситуацию, которая приведет к третьей мировой войне", - призвал он.
С точки зрения Пьера де Голля, Европа потеряет свое влияние в мировой политике, если не восстановит "политическую автономию и свободу наций в Европе".
15 ноября на федеральной территории Сириус проходит Международный симпозиум в формате "БРИКС - Европа".
В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудят перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
