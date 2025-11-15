Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Европейский проект о федеративном союзе оказался большой ложью и провалом, заявил президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

"Европа больна. И федеративный союз Европы - это провал и большая ложь. Во главе этого европейская комиссия, с ее либертарианской идеологией и своими директивами", - отметил он в ходе вступительного слова на церемонии открытия симпозиума " БРИКС -Европа".

По его словам, федеративная Европа создает "собственную историю, отвергает духовность, веру, свободу самовыражения".

Политик также отметил роль Европы и НАТО в "разжигании войны на Украине".

"Мы должны объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы не разжигать данную ситуацию, которая приведет к третьей мировой войне", - призвал он.

С точки зрения Пьера де Голля, Европа потеряет свое влияние в мировой политике, если не восстановит "политическую автономию и свободу наций в Европе".

15 ноября на федеральной территории Сириус проходит Международный симпозиум в формате "БРИКС - Европа".