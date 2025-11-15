Рейтинг@Mail.ru
Эстония планирует профинансировать закупку Starlink для Украины - РИА Новости, 15.11.2025
13:26 15.11.2025
Эстония планирует профинансировать закупку Starlink для Украины
Эстония планирует профинансировать закупку Starlink для Украины - РИА Новости, 15.11.2025
Эстония планирует профинансировать закупку Starlink для Украины
Эстония решила выделить для Украины 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink с целью способствовать продолжению боевых... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, украина, эстония, денис шмыгаль, нато
В мире, Украина, Эстония, Денис Шмыгаль, НАТО
Эстония планирует профинансировать закупку Starlink для Украины

Минобороны Эстонии: Таллин выделит 3,5 млн евро на закупку Starlink для Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Эстония решила выделить для Украины 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink с целью способствовать продолжению боевых действий, сообщили в эстонском министерстве обороны.
Ранее в ноябре глава украинского минобороны Денис Шмыгаль сообщал, что Эстония предложила выделить 3 миллиона евро на закупку и поддержку Starlink для Украины.
"Эстония решила выделить 3,5 миллиона евро на закупку систем связи Starlink для Украины в рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, с целью улучшения ИТ-возможностей Украины и поддержки её усилий (в конфликте - ред.)", - говорится в публикации на сайте минобороны страны.
Отмечается, что средства поступят из пакета помощи Украине, предусмотренного Эстонией на 2025 год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
