Телеканал BFMTV возобновил работу после эвакуации

Французский телеканал BFMTV сообщил, что возобновил работу после эвакуации из-за угрозы взрыва в здании, где расположена его студия.
2025-11-15T23:08:00+03:00
2025-11-15T23:08:00+03:00
2025-11-15T23:08:00+03:00
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV сообщил, что возобновил работу после эвакуации из-за угрозы взрыва в здании, где расположена его студия.
Ранее телеканал сообщал, что ему пришлось прервать вещание в субботу днем из-за угрозы взрыва. Газета Parisien писала, что причиной эвакуации стало сообщение неназванного интернет-пользователя.
"Тревога была отменена в 17:35 (19:35 мск). Сотрудники вернулись в здание и прямой эфир продолжился", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Отмечается, что в ходе операции правоохранителей вокруг здания был установлен периметр безопасности, были перекрыты некоторые дороги. На место прибыли саперы, а также кинологи, которые проверили все этажи здания.
Телеканал пишет, что эвакуация была проведена после того, как парижская полиция получила угрозу от неизвестного, который заявил, что заложил взрывные устройства в здании телеканала, и пригрозил взорвать их, обвинив BFMTV в пропаганде.