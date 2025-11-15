Рейтинг@Mail.ru
Телеканал BFMTV возобновил работу после эвакуации - РИА Новости, 15.11.2025
23:08 15.11.2025
Телеканал BFMTV возобновил работу после эвакуации
Французский телеканал BFMTV сообщил, что возобновил работу после эвакуации из-за угрозы взрыва в здании, где расположена его студия.
в мире
2025
Новости
в мире
В мире
Телеканал BFMTV возобновил работу после эвакуации

Полиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV сообщил, что возобновил работу после эвакуации из-за угрозы взрыва в здании, где расположена его студия.
Ранее телеканал сообщал, что ему пришлось прервать вещание в субботу днем из-за угрозы взрыва. Газета Parisien писала, что причиной эвакуации стало сообщение неназванного интернет-пользователя.
"Тревога была отменена в 17:35 (19:35 мск). Сотрудники вернулись в здание и прямой эфир продолжился", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Отмечается, что в ходе операции правоохранителей вокруг здания был установлен периметр безопасности, были перекрыты некоторые дороги. На место прибыли саперы, а также кинологи, которые проверили все этажи здания.
Телеканал пишет, что эвакуация была проведена после того, как парижская полиция получила угрозу от неизвестного, который заявил, что заложил взрывные устройства в здании телеканала, и пригрозил взорвать их, обвинив BFMTV в пропаганде.
