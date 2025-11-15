Телеканал BFMTV возобновил работу после эвакуации

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV сообщил, что возобновил работу после эвакуации из-за угрозы взрыва в здании, где расположена его студия.

Ранее телеканал сообщал, что ему пришлось прервать вещание в субботу днем из-за угрозы взрыва. Газета Parisien писала, что причиной эвакуации стало сообщение неназванного интернет-пользователя.

"Тревога была отменена в 17:35 (19:35 мск). Сотрудники вернулись в здание и прямой эфир продолжился", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается, что в ходе операции правоохранителей вокруг здания был установлен периметр безопасности, были перекрыты некоторые дороги. На место прибыли саперы, а также кинологи, которые проверили все этажи здания.