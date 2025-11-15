В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава Euroclear Валери Урбан признала в газете Monde, что угрозы Еврокомиссии изъять активы ЦБ РФ тревожат многих клиентов, в том числе арабских и китайских, а также ударят по инвестициям в ЕС.

"Я встречаюсь со многими клиентами и представителями властей. Могу вам сказать, что вопрос конфискации российских активов вызывает серьёзную тревогу у очень многих. Наши китайские и арабские партнёры прямо говорят об этом: они с большим вниманием следят за развитием ситуации. До сих пор мы прилагали все усилия, чтобы не подорвать это доверие - и они это ценят", - сказала она.