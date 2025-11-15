Рейтинг@Mail.ru
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов - РИА Новости, 15.11.2025
20:38 15.11.2025 (обновлено: 20:50 15.11.2025)
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов
В Euroclear признали, что угрозы российским активам тревожат инвесторов

Euroclear: угрозы российским активам тревожат инвесторов из арабских стран и КНР

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава Euroclear Валери Урбан признала в газете Monde, что угрозы Еврокомиссии изъять активы ЦБ РФ тревожат многих клиентов, в том числе арабских и китайских, а также ударят по инвестициям в ЕС.
"Я встречаюсь со многими клиентами и представителями властей. Могу вам сказать, что вопрос конфискации российских активов вызывает серьёзную тревогу у очень многих. Наши китайские и арабские партнёры прямо говорят об этом: они с большим вниманием следят за развитием ситуации. До сих пор мы прилагали все усилия, чтобы не подорвать это доверие - и они это ценят", - сказала она.
Урбан добавила, что, если это доверие начнёт ослабевать, последствия могут очень быстро ударить по самой Европе.
"Глобальные инвесторы будут меньше вкладывать в еврозону. Это затронет все потребности Европы в финансировании - в сфере обороны, зелёного перехода и цифровой трансформации", - считает глава Euroclear.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы
11:30
 
