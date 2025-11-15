Глава Euroclear выступила против конфискации активов ЦБ России

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Конфискация замороженных активов ЦБ России стала бы нарушением международного права, и Москва могла бы оспорить такое решение в суде, заявила глава Euroclear Валери Урбан газете Monde.

В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.