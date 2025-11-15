Рейтинг@Mail.ru
Глава Euroclear выступила против конфискации активов ЦБ России - РИА Новости, 15.11.2025
20:24 15.11.2025
Глава Euroclear выступила против конфискации активов ЦБ России
Глава Euroclear выступила против конфискации активов ЦБ России
россия, москва, украина, сергей лавров, euroclear, евросоюз, g7, в мире
Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз, G7, В мире
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Конфискация замороженных активов ЦБ России стала бы нарушением международного права, и Москва могла бы оспорить такое решение в суде, заявила глава Euroclear Валери Урбан газете Monde.
"Мы (Euroclear - ред.) - важнейшее звено, которое должно оставаться безупречным для стабильности финансовых рынков. Необходимо проявлять максимальную осторожность. (Конфискация активов РФ - ред.) противоречила бы международному праву и принципу суверенитета активов, принадлежащих государству. Впоследствии Россия могла бы инициировать судебные разбирательства", - сказала Урбан.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre
6 марта, 15:48
 
