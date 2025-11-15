Рейтинг@Mail.ru
Телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 15.11.2025
19:57 15.11.2025
Телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва
франция
Телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва

Французский телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва

ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Французскому телеканалу BFMTV пришлось прервать вещание в субботу днем из-за угрозы взрыва, которая спровоцировала эвакуацию здания, где расположена студия, сообщило само СМИ.
"Наши помещения были эвакуированы после тревоги безопасности. Правоохранители прибыли на место для проведения проверки. Вещание наших программ временно нарушено на всех антеннах (медиагруппы – ред.) RMC BFM. Наши команды задействованы для скорейшего возвращения в эфир", - говорится в заявлении телеканала в соцсети X.
Как сообщает газета Parisien, сотрудники покинули студию в 15.19 по местному времени (17.19 мск). Причиной эвакуации стала угроза взрыва после того, как неназванный интернет-пользователь заявил, что здание взорвется в 15.15 (17.15 мск), пишет издание. На место прибыли саперы и кинологи.
