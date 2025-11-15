https://ria.ru/20251115/es-2055210589.html
В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Служба общественной безопасности Литвы сообщила, что задержала мужчину, поднявшего в воздух беспилотный летательный аппарат в зоне запрета полетов у аэропорта Вильнюса.
"Пятнадцатого ноября 2025 года в 12.00 (13.00 мск - ред.) система "Fly Safe" службы общественной безопасности зафиксировала взлёт беспилотного летательного аппарата в зоне запрета полётов в районе вильнюсского аэропорта", - цитирует заявление службы портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По словам задержанного оператора БПЛА, он думал, что в этом месте запуск дронов разрешен.
Мужчине грозит штраф от 400 до 800 евро, против него возбудили административное дело. Полёты самолётов не были приостановлены, отмечает портал.