В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Служба общественной безопасности Литвы сообщила, что задержала мужчину, поднявшего в воздух беспилотный летательный аппарат в зоне запрета полетов у аэропорта Вильнюса.

"Пятнадцатого ноября 2025 года в 12.00 (13.00 мск - ред.) система "Fly Safe" службы общественной безопасности зафиксировала взлёт беспилотного летательного аппарата в зоне запрета полётов в районе вильнюсского аэропорта", - цитирует заявление службы портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По словам задержанного оператора БПЛА, он думал, что в этом месте запуск дронов разрешен.