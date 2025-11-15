Рейтинг@Mail.ru
В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/es-2055210589.html
В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник
В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник - РИА Новости, 15.11.2025
В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник
Служба общественной безопасности Литвы сообщила, что задержала мужчину, поднявшего в воздух беспилотный летательный аппарат в зоне запрета полетов у аэропорта... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:47:00+03:00
2025-11-15T19:47:00+03:00
в мире
литва
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_2addb417ffacf803c2a80019cf47c50a.jpg
https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html
литва
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_e714b698bdb8424e7bc810d8f0aefc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, вильнюс
В мире, Литва, Вильнюс
В Литве задержали мужчину, поднявшего у аэропорта в воздух беспилотник

В Вильнюсе задержали поднявшего в воздух беспилотник мужчину

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Служба общественной безопасности Литвы сообщила, что задержала мужчину, поднявшего в воздух беспилотный летательный аппарат в зоне запрета полетов у аэропорта Вильнюса.
"Пятнадцатого ноября 2025 года в 12.00 (13.00 мск - ред.) система "Fly Safe" службы общественной безопасности зафиксировала взлёт беспилотного летательного аппарата в зоне запрета полётов в районе вильнюсского аэропорта", - цитирует заявление службы портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По словам задержанного оператора БПЛА, он думал, что в этом месте запуск дронов разрешен.
Мужчине грозит штраф от 400 до 800 евро, против него возбудили административное дело. Полёты самолётов не были приостановлены, отмечает портал.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
9 сентября, 21:02
 
В миреЛитваВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала