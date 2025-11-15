Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС - РИА Новости, 15.11.2025
18:28 15.11.2025
Глава РФПИ рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Глава РФПИ рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о мощной машине по... РИА Новости, 15.11.2025
Глава РФПИ рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС

Дмитриев: цензура эпохи COVID-19 является планом фон дер Ляйен для ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС.
"(Глава ЕК - ред.) Урсула Pfizer фон дер Ляйен впервые прибегла к цензуре, продвигая европейцам неподтвержденные, неизученные в средне- или долгосрочной перспективе мРНК‑технологии. Подавление оппонентов сработало и для нее, и для Pfizer - и ей это понравилось. Теперь цензура эпохи COVID является ее планом для еще более мощной машины ЕС по ограничению свободы слова", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал публикацию нидерландского комментатора Эвы Влардингербрук, в которой она утверждает, что ее контент ограничивается в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах. По ее словам, ЕС ненавидит свободу слова, потому что она угрожает его власти.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ: Суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
14 мая, 11:55
 
