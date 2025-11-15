Глава РФПИ рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС.

Таким образом он прокомментировал публикацию нидерландского комментатора Эвы Влардингербрук, в которой она утверждает, что ее контент ограничивается в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах. По ее словам, ЕС ненавидит свободу слова, потому что она угрожает его власти.