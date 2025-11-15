Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все больше политиков Европы прозревают, понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной европейского континента, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером на полях форума БРИКС-Европа.

"Европейцы далеко не едины по отношению к навязываемой им брюссельским истеблишментом русофобии. Все больше политиков Европы "прозревают", понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной нашего общего европейского континента", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что на полях форума БРИКС -Европа провел встречу с группой европарламентариев во главе с Картайзером . По его словам, в ходе встречи парламентарии обменялись оценками и взглядами по проблематике трека РФ- ЕС , в том числе нагнетаемой евроястребами военной истерии, искусственного затягивания "партией войны" украинского конфликта, вопросам защиты исторической правды и традиционных ценностей, перспектив возможного восстановления диалога.

"Эти мужественные люди снова не побоялись приехать в Россию, несмотря на колоссальное давление и угрозы на уровне европейских структур и ряда национальных правительств стран Старого Света", - отметил Слуцкий.