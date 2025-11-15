Рейтинг@Mail.ru
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.11.2025
18:01 15.11.2025
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.11.2025
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий
Все больше политиков Европы прозревают, понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной европейского континента, заявил глава комитета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:01:00+03:00
2025-11-15T18:01:00+03:00
в мире
россия
европа
леонид слуцкий (политик)
фернан картайзер
брикс
госдума рф
лдпр
россия
европа
в мире, россия, европа, леонид слуцкий (политик), фернан картайзер, брикс, госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Европа, Леонид Слуцкий (политик), Фернан Картайзер, БРИКС, Госдума РФ, ЛДПР
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий

Слуцкий: Европа начинает понимать необходимость взаимодействия с Россией

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все больше политиков Европы прозревают, понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной европейского континента, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером на полях форума БРИКС-Европа.
"Европейцы далеко не едины по отношению к навязываемой им брюссельским истеблишментом русофобии. Все больше политиков Европы "прозревают", понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной нашего общего европейского континента", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что на полях форума БРИКС-Европа провел встречу с группой европарламентариев во главе с Картайзером. По его словам, в ходе встречи парламентарии обменялись оценками и взглядами по проблематике трека РФ-ЕС, в том числе нагнетаемой евроястребами военной истерии, искусственного затягивания "партией войны" украинского конфликта, вопросам защиты исторической правды и традиционных ценностей, перспектив возможного восстановления диалога.
"Эти мужественные люди снова не побоялись приехать в Россию, несмотря на колоссальное давление и угрозы на уровне европейских структур и ряда национальных правительств стран Старого Света", - отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что парламентарии будут наращивать, развивать и переводить такой формат на постоянную основу.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС, заявил Слуцкий
4 сентября, 00:05
 
В миреРоссияЕвропаЛеонид Слуцкий (политик)Фернан КартайзерБРИКСГосдума РФЛДПР
 
 
Заголовок открываемого материала