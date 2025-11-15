https://ria.ru/20251115/es-2055198820.html
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.11.2025
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий
Все больше политиков Европы прозревают, понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной европейского континента, заявил глава комитета... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
россия
европа
леонид слуцкий (политик)
фернан картайзер
брикс
госдума рф
лдпр
Политики ЕС понимают необходимость взаимодействия с Россией, заявил Слуцкий
Слуцкий: Европа начинает понимать необходимость взаимодействия с Россией
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все больше политиков Европы прозревают, понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страной европейского континента, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером на полях форума БРИКС-Европа.
"Европейцы далеко не едины по отношению к навязываемой им брюссельским истеблишментом русофобии. Все больше политиков Европы
"прозревают", понимая необходимость взаимодействия с Россией
как самой большой страной нашего общего европейского континента", - написал Слуцкий
в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что на полях форума БРИКС
-Европа провел встречу с группой европарламентариев во главе с Картайзером
. По его словам, в ходе встречи парламентарии обменялись оценками и взглядами по проблематике трека РФ-ЕС
, в том числе нагнетаемой евроястребами военной истерии, искусственного затягивания "партией войны" украинского конфликта, вопросам защиты исторической правды и традиционных ценностей, перспектив возможного восстановления диалога.
"Эти мужественные люди снова не побоялись приехать в Россию, несмотря на колоссальное давление и угрозы на уровне европейских структур и ряда национальных правительств стран Старого Света", - отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что парламентарии будут наращивать, развивать и переводить такой формат на постоянную основу.