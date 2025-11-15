В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС

При этом, по его словам, Украины как государства уже давно нет.

"Западу понравилось воевать, не умирая. Но это может закончиться. И тогда посмотрим, что будет с их геройством. Пока они посчитали украинцев, переехавших к ним, решили их одеть, обуть и отправить на фронт. Но эти ресурсы невечные, они закончатся в ближайшее время. А дальше - начнется полнейший хаос — исход большой части населения территории, которая когда-то называлась красивым словом "Украина", - сказал глава парламента.