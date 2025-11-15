Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 15.11.2025 (обновлено: 17:20 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/es-2055194422.html
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС - РИА Новости, 15.11.2025
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС
Политические силы Евросоюза использовали конфликт на Украине для консолидации своего "мертвого объединения", заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:12:00+03:00
2025-11-15T17:20:00+03:00
в мире
украина
польша
европа
владимир константинов
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250526/konstantinov-2019038971.html
украина
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, европа, владимир константинов, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Европа, Владимир Константинов, Радослав Сикорский
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС

Глава крымского парламента Константинов заявил, что Евросоюз использовал Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Политические силы Евросоюза использовали конфликт на Украине для консолидации своего "мертвого объединения", заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World заявил, что Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года.
"Конфликт на Украине многогранный, в нем задействовано много разных, не контролирующих друг друга сил. Политическая сила Европы, кроме коррупционной схемы, увидела в этом противостоянии возможность объединить Евросоюз. Европейская бюрократия хочет зацементировать казалось бы уже мертвый проект Евросоюза. Там уверены, что общая угроза поможет им формировать общий бюджет и общую армию. И все это продлит работу тысячам чиновников", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, Украины как государства уже давно нет.
"Западу понравилось воевать, не умирая. Но это может закончиться. И тогда посмотрим, что будет с их геройством. Пока они посчитали украинцев, переехавших к ним, решили их одеть, обуть и отправить на фронт. Но эти ресурсы невечные, они закончатся в ближайшее время. А дальше - начнется полнейший хаос — исход большой части населения территории, которая когда-то называлась красивым словом "Украина", - сказал глава парламента.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой
26 мая, 06:35
 
В миреУкраинаПольшаЕвропаВладимир КонстантиновРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала