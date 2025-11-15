https://ria.ru/20251115/es-2055194422.html
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС - РИА Новости, 15.11.2025
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС
Политические силы Евросоюза использовали конфликт на Украине для консолидации своего "мертвого объединения", заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:12:00+03:00
2025-11-15T17:12:00+03:00
2025-11-15T17:20:00+03:00
в мире
украина
польша
европа
владимир константинов
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250526/konstantinov-2019038971.html
украина
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, европа, владимир константинов, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Европа, Владимир Константинов, Радослав Сикорский
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС
Глава крымского парламента Константинов заявил, что Евросоюз использовал Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Политические силы Евросоюза использовали конфликт на Украине для консолидации своего "мертвого объединения", заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
в эфире телеканала TVP World заявил, что Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину
военными ресурсами еще три года.
"Конфликт на Украине многогранный, в нем задействовано много разных, не контролирующих друг друга сил. Политическая сила Европы
, кроме коррупционной схемы, увидела в этом противостоянии возможность объединить Евросоюз. Европейская бюрократия хочет зацементировать казалось бы уже мертвый проект Евросоюза. Там уверены, что общая угроза поможет им формировать общий бюджет и общую армию. И все это продлит работу тысячам чиновников", - сказал Константинов
.
При этом, по его словам, Украины как государства уже давно нет.
"Западу понравилось воевать, не умирая. Но это может закончиться. И тогда посмотрим, что будет с их геройством. Пока они посчитали украинцев, переехавших к ним, решили их одеть, обуть и отправить на фронт. Но эти ресурсы невечные, они закончатся в ближайшее время. А дальше - начнется полнейший хаос — исход большой части населения территории, которая когда-то называлась красивым словом "Украина", - сказал глава парламента.