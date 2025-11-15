Рейтинг@Mail.ru
15.11.2025
16:57 15.11.2025
Премьер Баварии выступил за отмену упрощенного выезда мужчин с Украины
в мире
украина
германия
бавария
маркус зедер
фридрих мерц
владимир зеленский
хдс/хсс
в мире, украина, германия, бавария, маркус зедер, фридрих мерц, владимир зеленский, хдс/хсс
Премьер Баварии выступил за отмену упрощенного выезда мужчин с Украины

Флаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за отмену упрощенного выезда с Украины молодых мужчин, так как они, по его словам, нужны на родине.
"Те, у кого нет законных прав на пребывание, терпимости и работы, должны уехать. А если это оправдано, то и в Афганистан. Кроме того, необходимо отменить упрощенный выезд с Украины для молодых мужчин. Они нужны там", - заявил Зёдер интервью газете Welt am Sonntag.
В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы, прибывающие в ФРГ, не нужны Германии, они понадобятся на Украине, в том числе и для военной службы. В четверг Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и обеспечить местом службы молодых украинцев, которые в большем количестве приезжают в Германию.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
