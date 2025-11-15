Привлекательность ЕС для инвесторов упала до десятилетнего минимума

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евросоюз за последние два года потерял более 800 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, в результате вложения в его экономику в прошлом году опустились до минимальных значений с 2015 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.