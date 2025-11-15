Рейтинг@Mail.ru
Привлекательность ЕС для инвесторов упала до десятилетнего минимума - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/es-2055128046.html
Привлекательность ЕС для инвесторов упала до десятилетнего минимума
Привлекательность ЕС для инвесторов упала до десятилетнего минимума - РИА Новости, 15.11.2025
Привлекательность ЕС для инвесторов упала до десятилетнего минимума
Евросоюз за последние два года потерял более 800 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, в результате вложения в его экономику в прошлом году опустились... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T08:29:00+03:00
2025-11-15T08:29:00+03:00
экономика
сша
великобритания
гонконг
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20250728/obeschanie-2031991090.html
сша
великобритания
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, великобритания, гонконг, евросоюз, евростат
Экономика, США, Великобритания, Гонконг, Евросоюз, Евростат
Привлекательность ЕС для инвесторов упала до десятилетнего минимума

Вложения инвесторов в экономику ЕС за два года упали до минимума с 2015 года

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евросоюз за последние два года потерял более 800 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, в результате вложения в его экономику в прошлом году опустились до минимальных значений с 2015 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Прямые иностранные инвестиции в экономику ЕС по итогам прошлого года сокращались второй год подряд, опустившись в этот раз на 181 миллиард евро, а совокупно за два года - почти на 838 миллиардов.
В результате общий объем инвестиций откатился почти на десятилетие, составив 7 триллионов евро. Меньше было последний раз в 2015-м - 6,9 триллиона евро.
Среди крупных экономик наиболее значительный отток инвестиций из ЕС за последние два года зафиксирован у США - сразу 447 миллиардов евро, а также Бермудских островов, которые являются популярным офшором, - 134 миллиарда. Компании из Великобритании вывели из европейской юрисдикции 96 миллиардов, Гонконга - 83 миллиарда, Швейцарии - 51 миллиард.
Также забирали деньги из экономики ЕС резиденты Канады (48 миллиардов евро), Южной Африки (36 миллиардов), России (24 миллиарда), ОАЭ (18 миллиардов) и офшорной юрисдикции Кюрасао (6 миллиардов евро).
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
ЕС не сможет инвестировать в США 600 миллиардов долларов, пишут СМИ
28 июля, 17:21
 
ЭкономикаСШАВеликобританияГонконгЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала