Европа не может быть угрозой для России, заявил экс-разведчик Риттер

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Европа не обладает значительной военной мощью, чтобы воплотить в реальность заявления своих политических лидеров, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Трудно представить, чтобы Европа смогла воплотить заявления своих политических лидеров в реальность. Сегодня ни одна европейская страна не обладает значительной военной мощью, обычной военной мощью. И ни одна европейская страна не способна проецировать эту мощь на устойчивой основе. Поэтому я вообще не рассматриваю Европу как угрозу для России", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что Россия получит наибольшую выгоду в рамках урегулирования украинского кризиса.
"Я считаю, что Россия получит наибольшую геополитическую выгоду, поскольку Россия еще до начала специальной военной операции стремилась трансформировать систему европейской безопасности в систему, где учитывались бы интересы всех сторон", - отметил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.