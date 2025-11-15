МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Европа не обладает значительной военной мощью, чтобы воплотить в реальность заявления своих политических лидеров, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Я считаю, что Россия получит наибольшую геополитическую выгоду, поскольку Россия еще до начала специальной военной операции стремилась трансформировать систему европейской безопасности в систему, где учитывались бы интересы всех сторон", - отметил он.