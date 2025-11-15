Египтянка забеременела сразу девятью детьми, сообщили СМИ

https://ria.ru/20251115/egipet-2055115602.html
Женщина в Египте забеременела сразу девятью детьми, сообщает местная газета Akhbar El-Yom. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
египет
