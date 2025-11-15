Рейтинг@Mail.ru
04:16 15.11.2025 (обновлено: 12:08 15.11.2025)
Египтянка забеременела сразу девятью детьми, сообщили СМИ
Женщина в Египте забеременела сразу девятью детьми, сообщает местная газета Akhbar El-Yom. РИА Новости, 15.11.2025
Египтянка забеременела сразу девятью детьми, сообщили СМИ

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Женщина в Египте забеременела сразу девятью детьми, сообщает местная газета Akhbar El-Yom.
Египте произошел редкий случай, вызвавший споры в медицинских кругах: во время УЗИ обнаружилось, что женщина беременна одновременно девятью детьми", — говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, такое необычное явление может быть вызвано использованием препаратов, стимулирующих овуляцию. При этом оно подчеркивает, что подобная многоплодная беременность может создавать риски как для матери, так и для эмбриона.
В Албании забеременела ИИ-министр
В Албании забеременела ИИ-министр
27 октября, 11:52
 
