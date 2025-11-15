В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка 2016 года рождения, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

"В результате столкновения автомобиль Hyundai загорелся, а BMW съехал в поле вправо по ходу движения. Оба водителя, а также пассажиры автомобиля Hyundai 1982 и 2016 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.