https://ria.ru/20251115/dtp-2055226251.html
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.11.2025
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека, включая ребенка 2016 года рождения, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T22:22:00+03:00
2025-11-15T22:22:00+03:00
2025-11-16T12:23:00+03:00
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055282123_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_1b6fa34b3b82c30655b649abae6e8853.jpg
https://ria.ru/20251115/kraj-2055128538.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055282123_51:0:1230:884_1920x0_80_0_0_5d7ed8d2d7a256a18fc62a3354d551a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека
В Ростовской области в аварии пострадали четыре человека, включая ребенка
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка 2016 года рождения, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария произошла в субботу примерно в 17.40 мск на втором километре автодороги "село Чалтырь — село Большие Салы". По предварительным данным, водитель автомобиля BM
W выехал на полосу встречного движения в разрешённом для этого месте и столкнулся с автомобилем Hyunda
i Solaris, который двигался на встречном направлении.
"В результате столкновения автомобиль Hyundai загорелся, а BMW съехал в поле вправо по ходу движения. Оба водителя, а также пассажиры автомобиля Hyundai 1982 и 2016 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, уточнили в ведомстве.