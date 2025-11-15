Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 15.11.2025 (обновлено: 12:23 16.11.2025)
https://ria.ru/20251115/dtp-2055226251.html
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.11.2025
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека, включая ребенка 2016 года рождения, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T22:22:00+03:00
2025-11-16T12:23:00+03:00
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055282123_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_1b6fa34b3b82c30655b649abae6e8853.jpg
https://ria.ru/20251115/kraj-2055128538.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055282123_51:0:1230:884_1920x0_80_0_0_5d7ed8d2d7a256a18fc62a3354d551a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека

В Ростовской области в аварии пострадали четыре человека, включая ребенка

© Фото : Госавтоинспекция Ростовской области/TelegramПоследствия ДТП на втором километре автодороги "село Чалтырь — село Большие Салы" Ростовской области
Последствия ДТП на втором километре автодороги село Чалтырь — село Большие Салы Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия ДТП на втором километре автодороги "село Чалтырь — село Большие Салы" Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка 2016 года рождения, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария произошла в субботу примерно в 17.40 мск на втором километре автодороги "село Чалтырь — село Большие Салы". По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения в разрешённом для этого месте и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался на встречном направлении.
"В результате столкновения автомобиль Hyundai загорелся, а BMW съехал в поле вправо по ходу движения. Оба водителя, а также пассажиры автомобиля Hyundai 1982 и 2016 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, уточнили в ведомстве.
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Вчера, 08:36
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала