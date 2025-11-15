https://ria.ru/20251115/dtp-2055223303.html
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП
Машина "скорой" опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем марки Nissan в Реутове, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T21:39:00+03:00
2025-11-15T21:39:00+03:00
2025-11-16T12:21:00+03:00
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП
В подмосковном Реутове машина скорой опрокинулась после столкновения с иномаркой