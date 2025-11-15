Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
21:39 15.11.2025 (обновлено: 12:21 16.11.2025)
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП
Машина "скорой" опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем марки Nissan в Реутове, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.11.2025
В подмосковном Реутове скорая попала в ДТП

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Машина "скорой" опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем марки Nissan в Реутове, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
По данным полиции, ДТП произошло на 16-м километре трассы М-7 "Волга" в направлении Москвы.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем бригады скорой помощи без пассажиров, допустил попутное столкновение с легковой автомашиной марки Nissan, после чего транспортное средство медиков совершило наезд на дорожное ограждение и опрокинулось", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного МВД.

Ведомство добавило, что пока участники ДТП за медицинской помощью не обращались.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Ленинградской области скорая попала в ДТП
21 февраля, 09:02
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
