https://ria.ru/20251115/dtp-2055216335.html
В Прикамье пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП
В Прикамье пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП - РИА Новости, 15.11.2025
В Прикамье пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП
После крупной аварии с микроавтобусом в Пермском крае один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, четверо - в тяжёлом, ещё семь человек - средней... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:32:00+03:00
2025-11-15T20:32:00+03:00
2025-11-15T20:32:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055133266_0:69:1121:699_1920x0_80_0_0_9f9818a017a378d20e280196b988d5d2.jpg
https://ria.ru/20251115/kraj-2055128538.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055133266_3:0:935:699_1920x0_80_0_0_d5b06bcd5bdc6633974d299060a597bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Прикамье пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП
В Пермском крае пять человек остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом
УФА, 15 ноя - РИА Новости. После крупной аварии с микроавтобусом в Пермском крае один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, четверо - в тяжёлом, ещё семь человек - средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
В пятницу вечером в Пермском крае
столкнулись микроавтобус с большегрузом. На месте погибли семь человек, 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Краевые власти заявляли, что семьи погибших получат компенсацию по одному миллиону рублей. В минздраве края сообщали, что всех пострадавших эвакуировали из Кунгурской больницы в клиники Перми
.
Крутень в своём Telegram-канале рассказала, что посетила все стационары в краевой столице, куда были госпитализированы пострадавшие в автоаварии.
"Эвакуация продолжалась всю ночь. 12 человек доставлены в профильные отделения крупных больниц, где есть все возможности для диагностики и лечения полученных травм. 4 человека остаются в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Остальные 7 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. К лечению каждого подключены необходимые главные специалисты регионального минздрава",- написала министр.
Она отметила, что по ее поручению врачи уже связались с коллегами из федеральных центров и провели телемедицинские консультации для составления оптимальной тактики лечения всех пострадавших.