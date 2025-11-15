В Прикамье пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП

УФА, 15 ноя - РИА Новости. После крупной аварии с микроавтобусом в Пермском крае один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, четверо - в тяжёлом, ещё семь человек - средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

В пятницу вечером в Пермском крае столкнулись микроавтобус с большегрузом. На месте погибли семь человек, 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Краевые власти заявляли, что семьи погибших получат компенсацию по одному миллиону рублей. В минздраве края сообщали, что всех пострадавших эвакуировали из Кунгурской больницы в клиники Перми

Крутень в своём Telegram-канале рассказала, что посетила все стационары в краевой столице, куда были госпитализированы пострадавшие в автоаварии.

"Эвакуация продолжалась всю ночь. 12 человек доставлены в профильные отделения крупных больниц, где есть все возможности для диагностики и лечения полученных травм. 4 человека остаются в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Остальные 7 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. К лечению каждого подключены необходимые главные специалисты регионального минздрава",- написала министр.