https://ria.ru/20251115/dtp-2055208327.html
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 15.11.2025
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на Международном шоссе в Москве, пострадавших нет, перекрыты три полосы для движения, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:29:00+03:00
2025-11-15T19:29:00+03:00
2025-11-15T19:29:00+03:00
авто
москва
происшествия
дпс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c60504f05f77fe07adb9df60017d55a4.jpg
https://ria.ru/20250610/moskva-2021948852.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_232:0:2400:1626_1920x0_80_0_0_7d7aa0bfe1ef8797acd4da2b3b59152d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, происшествия, дпс
Авто, Москва, Происшествия, ДПС
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на Международном шоссе в Москве, никто не пострадал