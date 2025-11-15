Рейтинг@Mail.ru
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 15.11.2025
19:29 15.11.2025
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
авто, москва, происшествия, дпс
Авто, Москва, Происшествия, ДПС
На Международном шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на Международном шоссе в Москве, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на Международном шоссе в Москве, пострадавших нет, перекрыты три полосы для движения, сообщили экстренные службы РИА Новости.
«
"Газель", "Пежо", "Форд", грузовой "Камаз" и "Шевроле" столкнулись на Международном шоссе в Москве. Пострадавших нет, перекрыты три из четырех полос для движения транспорта", - говорится в сообщении.
