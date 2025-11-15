Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске

Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске

В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек, из них один ребенок, госпитализированы после ДТП с автобусом в Челябинске, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны", - говорится в сообщении.

Ранее региональное управление СК РФ информировало, что обстоятельства аварии, где автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске , выясняются. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Организована проверка по факту ДТП с участием общественного транспорта, произошедшего в вечернее время 15 ноября на улице Рождественской в Челябинске, в котором пострадали пассажиры и водитель автобуса", - говорится в сообщении прокуратуры.