В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек - РИА Новости, 15.11.2025
18:15 15.11.2025 (обновлено: 20:26 15.11.2025)
В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек
В ДТП в Челябинске пострадали 12 человек
происшествия
челябинск
происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
© Фото : Челябинский Следком/TelegramАвтобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске
© Фото : Челябинский Следком/Telegram
Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек, из них один ребенок, госпитализированы после ДТП с автобусом в Челябинске, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны", - говорится в сообщении.
Ранее региональное управление СК РФ информировало, что обстоятельства аварии, где автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске, выясняются. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Организована проверка по факту ДТП с участием общественного транспорта, произошедшего в вечернее время 15 ноября на улице Рождественской в Челябинске, в котором пострадали пассажиры и водитель автобуса", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, добавили в надзорном ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек
28 апреля, 12:03
 
