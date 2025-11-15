https://ria.ru/20251115/dtp-2055200291.html
В Челябинске автобус въехал в опору моста
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Автобус в Челябинске наехал на препятствие и врезался в опору моста, в результате чего могли пострадать семь человек, следователи выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В средствах массовой информации сообщается, что 15 ноября в вечернее время водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в Челябинске, в результате чего пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний", – говорится в релизе.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время следователи истребовали документацию из организации по перевозке пассажиров, в том числе касающуюся технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, уточнили в пресс-службе.