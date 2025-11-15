Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске автобус въехал в опору моста
18:07 15.11.2025 (обновлено: 18:13 15.11.2025)
В Челябинске автобус въехал в опору моста
Автобус в Челябинске наехал на препятствие и врезался в опору моста, в результате чего могли пострадать семь человек, следователи выясняют обстоятельства... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске автобус въехал в опору моста

В Челябинске автобус врезался в опору моста, пострадали семь человек

Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске
Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Челябинский Следком/Telegram
Автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста в Челябинске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Автобус в Челябинске наехал на препятствие и врезался в опору моста, в результате чего могли пострадать семь человек, следователи выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В средствах массовой информации сообщается, что 15 ноября в вечернее время водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского в Челябинске, в результате чего пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний", – говорится в релизе.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время следователи истребовали документацию из организации по перевозке пассажиров, в том числе касающуюся технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, уточнили в пресс-службе.
Последствия ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
9 ноября, 00:49
 
Происшествия
 
 
