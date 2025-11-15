Рейтинг@Mail.ru
16:15 15.11.2025
В Забайкалье автобус с вахтовиками попал в ДТП, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в аварии в Забайкальском крае, где автобус с вахтовиками опрокинулся, наехав на животное, сообщила госавтоинспекция региона. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T16:15:00+03:00
2025-11-15T16:15:00+03:00
происшествия
забайкальский край
чита
шилка
александр осипов
гибдд мвд рф
забайкальский край
чита
шилка
происшествия, забайкальский край, чита, шилка, александр осипов, гибдд мвд рф
Происшествия, Забайкальский край, Чита, Шилка, Александр Осипов, ГИБДД МВД РФ
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии в Забайкальском крае, где автобус с вахтовиками опрокинулся, наехав на животное, сообщила госавтоинспекция региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что автобус с вахтовиками перевернулся на снежной трассе, пытаясь объехать вышедшую на дорогу корову. По данным ГАИ, авария, предварительно, произошла в субботу на подъездной дороге к городу Шилка: автобус перевозил вахтовиков из Читы в Газимуро-Заводский район.
«
"Водитель автобуса совершил наезд на животное (крупный рогатый скот), не справился с управлением и совершил опрокидывание... В Шилкинскую ЦРБ обратились пять пассажиров, оказана разовая медицинская помощь, не госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, уточнила ГАИ.
Госавтоинспекция региона в субботу предупредила, что движение грузового автотранспорта затруднено на федеральных трассах "Байкал" и "Чита - Забайкальск" в Забайкальском крае из-за снега, безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах обеспечивают наряды ДПС, готовые в случае необходимости оказать помощь. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что снегопад затронул почти весь край, на расчистку региональных дорог вышли 89 единиц техники, на федеральных трассах работают 46 единиц снегоуборочной техники: комбинированных дорожных машин, грейдеров, погрузчиков и самосвалов, которые работают круглосуточно. В Чите количество снегоуборочной техники увеличили втрое по сравнению со снегопадом, накрывшим регион в прошлые выходные, добавил глава региона.
ПроисшествияЗабайкальский крайЧитаШилкаАлександр ОсиповГИБДД МВД РФ
 
 
