Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших

"Изменения в закон сделали это обязанностью нотариусов. Новые правила направлены на обеспечение наследникам возможности заранее принять решение о вступлении в наследство или отказе от него в случае, если стоимость наследственного имущества меньше размера долгов по кредитам. Теперь нотариус должен в течение трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии кредитной истории наследодателя", - отметил Хаминский.