https://ria.ru/20251115/dolgi-2055107194.html
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших - РИА Новости, 15.11.2025
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших
Нотариусы с 24 ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T02:11:00+03:00
2025-11-15T02:11:00+03:00
2025-11-15T02:11:00+03:00
жилье
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
федеральная нотариальная палата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156013/04/1560130413_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_27890dd102547efc5045de6e46f5a52e.jpg
https://ria.ru/20250929/ndfl-2044997644.html
https://ria.ru/20251027/zadolzhennost-2050950923.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156013/04/1560130413_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_fec68abfd21ab3fa93249f99827c6231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная нотариальная палата
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Федеральная нотариальная палата
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших
Хаминский: нотариусы с ноября будут предупреждать наследников о долгах усопших
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Нотариусы с 24 ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее в Федеральной нотариальной палате
сообщили РИА Новости, что нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя.
"С 24 ноября 2025 года на нотариусов, ведущих наследственные дела, возлагается обязанность по информированию наследников о кредитной задолженности наследодателя и ее размере", - рассказал Хаминский
.
Юрист напомнил, что ранее нотариусы проверяли наличие непогашенных кредитов наследодателя по просьбе наследников.
"Изменения в закон сделали это обязанностью нотариусов. Новые правила направлены на обеспечение наследникам возможности заранее принять решение о вступлении в наследство или отказе от него в случае, если стоимость наследственного имущества меньше размера долгов по кредитам. Теперь нотариус должен в течение трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии кредитной истории наследодателя", - отметил Хаминский.
Как подчеркнул юрист, в случае неисполненных долговых обязательств наследодателя нотариус может как в письменной форме, так и на личном приеме проинформировать об этом наследников.