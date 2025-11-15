Рейтинг@Mail.ru
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших
02:11 15.11.2025
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших - РИА Новости, 15.11.2025
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших
Нотариусы с 24 ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской... РИА Новости, 15.11.2025
Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших

Хаминский: нотариусы с ноября будут предупреждать наследников о долгах усопших

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Нотариусы с 24 ноября начнут предупреждать наследников о долгах усопших, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее в Федеральной нотариальной палате сообщили РИА Новости, что нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя.
"С 24 ноября 2025 года на нотариусов, ведущих наследственные дела, возлагается обязанность по информированию наследников о кредитной задолженности наследодателя и ее размере", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что ранее нотариусы проверяли наличие непогашенных кредитов наследодателя по просьбе наследников.
"Изменения в закон сделали это обязанностью нотариусов. Новые правила направлены на обеспечение наследникам возможности заранее принять решение о вступлении в наследство или отказе от него в случае, если стоимость наследственного имущества меньше размера долгов по кредитам. Теперь нотариус должен в течение трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии кредитной истории наследодателя", - отметил Хаминский.
Как подчеркнул юрист, в случае неисполненных долговых обязательств наследодателя нотариус может как в письменной форме, так и на личном приеме проинформировать об этом наследников.
