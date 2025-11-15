Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде

С Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил исковое заявление "Мосэнергосбыта" о взыскании платы за коммунальные платежи с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в материалах в распоряжении РИА Новости.

"Исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказано в материалах.

Сумма взысканной задолженности не сообщается.

Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы , однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двумя ее детям от первого брака обращался московский " Жилищник ", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Дата рассмотрения еще одного иска к Иванову, его бывшей жене и ее детям от первого брака от " Газпром межрегионгаз Москва" еще не назначена.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.