02:30 15.11.2025
С Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке
Суд в Москве удовлетворил исковое заявление "Мосэнергосбыта" о взыскании платы за коммунальные платежи с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова
2025-11-15T02:30:00+03:00
2025-11-15T02:30:00+03:00
москва, тимур иванов, жилищник, газпром, московский городской суд
С Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке

Суд взыскал долг по коммуналке с Тимура Иванова

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил исковое заявление "Мосэнергосбыта" о взыскании платы за коммунальные платежи с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в материалах в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказано в материалах.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов признал долг по делу о бакротстве
11 ноября, 10:49
11 ноября, 10:49
Сумма взысканной задолженности не сообщается.
Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двумя ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Дата рассмотрения еще одного иска к Иванову, его бывшей жене и ее детям от первого брака от "Газпром межрегионгаз Москва" еще не назначена.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
Тимур Иванов
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
6 ноября, 14:09
 
Москва Тимур Иванов Жилищник Газпром Московский городской суд
 
 
