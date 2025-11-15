Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 15.11.2025 (обновлено: 16:43 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/dnr-2055167088.html
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан - РИА Новости, 15.11.2025
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
Священник Владимир Шутов и его жена, а также семья прихожан погибли при атаке украинских дронов в ДНР, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T13:57:00+03:00
2025-11-15T16:43:00+03:00
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
русская православная церковь
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055191632_0:130:654:498_1920x0_80_0_0_c7e037765108654064e20071a17f7237.jpg
https://ria.ru/20251115/vsu-2055116849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055191632_0:69:654:560_1920x0_80_0_0_a02c0b304a3bdb8132df8b29065dd4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, русская православная церковь, россия
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Специальная военная операция на Украине, Россия
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан

В ДНР при атаке дронов погибли священник, его жена и семья прихожан

© Фото : Православная молодежь Славянска/Татьяна ОстровскаяСвященник Владимир Шутов
Священник Владимир Шутов - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Православная молодежь Славянска/Татьяна Островская
Священник Владимир Шутов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Священник Владимир Шутов и его жена, а также семья прихожан погибли при атаке украинских дронов в ДНР, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ.
"Несколько дней назад мы получили информацию, что трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных Мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком", — говорится в заявлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Жительница ДНР рассказала, как боевики ВСУ стреляли в нее за русскую речь
04:37
Они пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но их атаковали с помощью дронов и мин.
Всего погибли семь человек. Односельчане пытались забрать их тела, чтобы похоронить, но при каждой попытке на них охотились БПЛА, добавили в епархии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала