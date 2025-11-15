При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан

Они пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но их атаковали с помощью дронов и мин.

Всего погибли семь человек. Односельчане пытались забрать их тела, чтобы похоронить, но при каждой попытке на них охотились БПЛА, добавили в епархии.