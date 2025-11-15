https://ria.ru/20251115/dnr-2055167088.html
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан - РИА Новости, 15.11.2025
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
Священник Владимир Шутов и его жена, а также семья прихожан погибли при атаке украинских дронов в ДНР, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T13:57:00+03:00
2025-11-15T13:57:00+03:00
2025-11-15T16:43:00+03:00
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
русская православная церковь
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055191632_0:130:654:498_1920x0_80_0_0_c7e037765108654064e20071a17f7237.jpg
https://ria.ru/20251115/vsu-2055116849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055191632_0:69:654:560_1920x0_80_0_0_a02c0b304a3bdb8132df8b29065dd4d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, русская православная церковь, россия
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Специальная военная операция на Украине, Россия
При атаке дронов в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан
В ДНР при атаке дронов погибли священник, его жена и семья прихожан