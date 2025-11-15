Рейтинг@Mail.ru
Деятельность студотрядов охватывает более 200 профессий, рассказали в РСО - РИА Новости, 15.11.2025
08:59 15.11.2025
Деятельность студотрядов охватывает более 200 профессий, рассказали в РСО
Деятельность студотрядов охватывает более 200 профессий, рассказали в РСО
общество, россия, красноярск, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Красноярск, Владимир Путин, Госдума РФ
Всероссийский слет студенческих отрядов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Деятельность Российских студенческих отрядов (РСО) охватывает уже 220 профессий, сообщил РИА Новости председатель наблюдательного совета РСО, первый заместитель комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.
Всероссийский слет студенческих отрядов проходит в Красноярске с 13 по 16 ноября и посвящен окончанию 66-го трудового сезона. Мероприятие объединило более 3 тысяч человек из 85 регионов страны и дружественных стран.
"В рамках профессионального обучения студенческих отрядов, которое по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) с 2021 года мы реализуем... мы уже отучили 156 тысяч ребят рабочим профессиям. А вот профессий этих уже больше 220, на которые отучили (участников - ред.) студенческих отрядов. А это говорит о том, что современные студенческие отряды отличает от советского периода тем, что сегодня это уже стало самой проверенной, эффективной формой временной занятости молодежи и такого ее трудового воспитания", - сказал Киселев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие профессии уже охвачены РСО и какие сферы деятельности планирует движение добавить в будущем.
Он подчеркнул, что деятельность РСО в современном периоде движения не ограничивается стройкой, а сами участники студотрядов начинают объединяться в рамках разных видов занятости, формируя свои отряды, ценности и традиции.
"Я уверен, что студенческие отряды с годами будут насчитывать не 220 профессий, а может быть и 220 направлений. Потому что молодежь хочет прикоснуться именно к самому смыслу этого движения, к созидательному труду, быть полезным. Молодому человеку очень (важно - ред.) быть полезным своей малой родине, ощущать свою сопричастность к развитию своего государства. И вот студенческие отряды дают возможность быть причастным к развитию своего государства здесь и сейчас на протяжении многих лет", - заключил Киселев.
Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.
