Деятельность студотрядов охватывает более 200 профессий, рассказали в РСО

"Я уверен, что студенческие отряды с годами будут насчитывать не 220 профессий, а может быть и 220 направлений. Потому что молодежь хочет прикоснуться именно к самому смыслу этого движения, к созидательному труду, быть полезным. Молодому человеку очень (важно - ред.) быть полезным своей малой родине, ощущать свою сопричастность к развитию своего государства. И вот студенческие отряды дают возможность быть причастным к развитию своего государства здесь и сейчас на протяжении многих лет", - заключил Киселев.