План "Ковер" ввели в Пензенской области
План "Ковер" ввели в Пензенской области - РИА Новости, 15.11.2025
План "Ковер" ввели в Пензенской области
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T23:14:00+03:00
2025-11-15T23:14:00+03:00
2025-11-15T23:15:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
План "Ковер" ввели в Пензенской области
Мельниченко: в Пензенской области ввели план "Ковер"