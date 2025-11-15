В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал грунта

"Обвал грунта произошел на строительной площадке станции метро "Кабаташ" в районе Бешикташ. Под завалами остаются люди, прибывшие на место спасатели ведут спасательную операцию", - сообщило агентство.

Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Станцию планируют открыть в 2027 году, темпы строительства не раз замедлялись из-за обнаружения различных археологических находок на маршруте.