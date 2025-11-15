https://ria.ru/20251115/chp-2055224617.html
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал грунта
16.11.2025
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал грунта
Обвал грунта произошел в центре Стамбула на строящейся станции метро в районе Бешикташ, под завалами остаются люди, сообщило в субботу агентство IHA. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T22:03:00+03:00
2025-11-15T22:03:00+03:00
2025-11-16T12:59:00+03:00
в мире
стамбул
стамбул
Новости
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал грунта
В Стамбуле на станции метро обвалился грунт, под завалами остались люди
СТАМБУЛ, 15 ноя – РИА Новости.
Обвал грунта произошел в центре Стамбула на строящейся станции метро в районе Бешикташ, под завалами остаются люди, сообщило в субботу агентство IHA
.
"Обвал грунта произошел на строительной площадке станции метро "Кабаташ" в районе Бешикташ. Под завалами остаются люди, прибывшие на место спасатели ведут спасательную операцию", - сообщило агентство.
Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Станцию планируют открыть в 2027 году, темпы строительства не раз замедлялись из-за обнаружения различных археологических находок на маршруте.