21:50 15.11.2025
Туристы, застрявшие в Териберке, не нуждаются в помощи
мурманская область
мурманск
происшествия
мурманская область, мурманск, происшествия
Мурманская область, Мурманск, Происшествия
Туристы, застрявшие в Териберке, не нуждаются в помощи

Застрявшие в Териберке из-за метели туристы не нуждаются в помощи

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЮрты на дороге у поселка Териберка
Юрты на дороге у поселка Териберка - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Юрты на дороге у поселка Териберка. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Самостоятельные туристы, которые находятся в селе Териберка Мурманской области, дорогу куда закрыли в пятницу из-за метели, в помощи не нуждаются и размещаются в гостиницах и арендованном жилье, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.
Мурманскую область с пятницы накрыл циклон, в результате чего закрытыми оказались несколько дорог, в том числе в популярное у туристов село Териберка.
"По имеющейся информации, самостоятельные туристы, находящиеся на территории Териберки, располагаются в гостиницах, гостевых домах и арендованных квартирах. Угрозы жизни отсутствуют. Министерство продолжает быть на связи с администрацией, туристическим сообществом и спецслужбами", - сообщили в министерстве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Териберке "застряла" группа туристов, которые приехали в заполярное село на морскую прогулку. Информацию о конкретных группах РИА Новости не сообщили, однако в министерстве подчеркнули, что запросы на необходимость экстренной эвакуации с территории Териберки от туроператоров и аттестованных гидов в адрес министерства туризма и предпринимательства региона не поступало.
"Туристическое сообщество было проинформировано заранее об ухудшении погодных условий на территории региона", - пояснили в министерстве и добавили, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.
Териберка – популярное у туристов село, сюда едут посмотреть "танцы" китов и северное сияние. Однако зимой дорогу к Териберке, которая находится в 120 километрах от Мурманска, часто переметает, ее закрывают для движения. Туристы нередко остаются заблокированными в Териберке.
Мурманская областьМурманскПроисшествия
 
 
