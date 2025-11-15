Туристы, застрявшие в Териберке, не нуждаются в помощи

МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Самостоятельные туристы, которые находятся в селе Териберка Мурманской области, дорогу куда закрыли в пятницу из-за метели, в помощи не нуждаются и размещаются в гостиницах и арендованном жилье, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.

Мурманскую область с пятницы накрыл циклон, в результате чего закрытыми оказались несколько дорог, в том числе в популярное у туристов село Териберка.

"По имеющейся информации, самостоятельные туристы, находящиеся на территории Териберки, располагаются в гостиницах, гостевых домах и арендованных квартирах. Угрозы жизни отсутствуют. Министерство продолжает быть на связи с администрацией, туристическим сообществом и спецслужбами", - сообщили в министерстве.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Териберке "застряла" группа туристов, которые приехали в заполярное село на морскую прогулку. Информацию о конкретных группах РИА Новости не сообщили, однако в министерстве подчеркнули, что запросы на необходимость экстренной эвакуации с территории Териберки от туроператоров и аттестованных гидов в адрес министерства туризма и предпринимательства региона не поступало.

"Туристическое сообщество было проинформировано заранее об ухудшении погодных условий на территории региона", - пояснили в министерстве и добавили, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.