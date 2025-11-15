В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Зольском районе Кабардино-Балкарии проводят проверку, после того как ручной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо, сообщили РИА Новости в региональном МВД.