В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо - РИА Новости, 15.11.2025
19:27 15.11.2025 (обновлено: 19:32 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/chp-2055208178.html
В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо
Сотрудники полиции в Зольском районе Кабардино-Балкарии проводят проверку, после того как ручной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, зольский район
Происшествия, Зольский район
В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо

Ручной орел клюнул в лицо туристку в КБР, полиция проводит проверку

© Кадр видео из соцсетейРучной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо
Ручной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Ручной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо
НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Зольском районе Кабардино-Балкарии проводят проверку, после того как ручной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Ранее в соцсетях распространили видео, на котором ручной орел во время фотосессии в горах в Зольском районе клюнул туристку в лицо, едва не попав ей в глаз. На лице девушки остался след от удара клювом птицы. Она утверждает, что хозяин орла заверил - птица безобидна.
"Материал зарегистрирован в районном отделе полиции, по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
