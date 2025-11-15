https://ria.ru/20251115/chp-2055208178.html
В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо
В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо - РИА Новости, 15.11.2025
В Кабардино-Балкарии орел клюнул туристку в лицо
Сотрудники полиции в Зольском районе Кабардино-Балкарии проводят проверку, после того как ручной орел во время фотосесcии клюнул туристку в лицо, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:27:00+03:00
2025-11-15T19:27:00+03:00
2025-11-15T19:32:00+03:00
происшествия
зольский район
зольский район
2025
происшествия, зольский район
Происшествия, Зольский район
