Умер президент АЭВТ Владимир Тасун

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, сообщила Росавиация.
"Сегодня на 77-м году жизни скончался президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб "Опыт"), Заслуженный работник транспорта РФ Владимир Николаевич Тасун", - говорится в сообщении.
Прощание состоится 17 ноября, в 12.00 мск, в Москве, улица Маршала Тимошенко, дом 25.
Росавиация отметила, что Тасун в 2007-2014 годах он работал директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. А после был избран президентом АЭВТ. В этой должности отстаивал интересы перевозчиков, предлагал законодательные и прочие инициативы, направленные на повышение устойчивости всего отечественного воздушного транспорта. Награжден Орденом Почета.